Послы больше не улыбаются: Глава МИД Лавров напомнил Западу про пропущенный сигнал Путина

АндрейБорков

Говорить можно все что угодно и сколько угодно. Реальных действий со стороны РФ нет. По этому какие то там ссаные президенты Эстонии заявляют, что хотят поставить Россию на колени, англосаксы заявляют, что русские только грозят и своих угроз не выполнят, по этому по России с УкРуины можно стрелять всем, чем угодно включая английские ракеты. Ну выступил Лавров, а дальше то что? По нормальной логике должно быть примерно так - шмальнули хохлы по Белгороду английской ракетой, ракету сбили, определили, что она английская, далее на просторах Мирового океана английский авианосец оказался торпедирован кем то неизвестным, получил серьезные повреждения, а лучше - утонул. И кто бы это мог быть? Как в телеигре - УГАДАЙ С ТРЕХ РАЗ. Россия не хвасталась бы, но и ни чего не отрицала бы. Или так, ракетой производства США атакован Краснодарский край, в ответ ракетой производства РФ атакована америкосовская военная база в Проебалтике! Почему нет?