Трамп рассказал об отказе Харрис участвовать с ним в дебатах

Представитель Республиканской партии, кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его оппонент от демократов — вице-президент США Камала Харрис — отказалась проводить предвыборные дебаты 4 сентября, организатором которых должен был выступить телеканал Fox News.
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