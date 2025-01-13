Танки Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» уничтожили опорные пункты и склады ВСУ

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» общевойсковой армии группировки войск «Запад» поразили взводные опорные пункты, склады с боеприпасами и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии