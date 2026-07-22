Ломбард — обдираловка или спасение? Когда и МФО не дают кредит — можно перехватить под залог

Гражданам всё чаще нужны «быстрые деньги», а правила солидных заведений становятся всё жестче Евгений Берсенев Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Материал комментируют: Александр Разуваев Перехватить деньжат по-быстрому в банках или микрофинансовых организациях (МФО) нашим согражданам становится все сложнее, и тропа народная снова повернула к ломбардам.