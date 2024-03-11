Израильские ВВС нанесли удар по окрестностям города Баальбек в Ливане

ТАСС/IMAGO/Björn Trotzki Истребители израильских ВВС вошли в воздушное пространство Ливана и атаковали ракетами окрестности города Баальбек, где дислоцировались части шиитского движения "Хезболла", Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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