Оскорблены «национальным вопросом»: в Сербии резко ответили Британии на слова об освободивших Югославию украинцах Евгения КомароваКак показывают недавние новости, интерес к историческим событиям не угасает.
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