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Боец ЧВК «Вагнер» рассказал об украинском снайпере, который переоделся в мирного жителя в надежде эвакуироваться из Артемовска

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал об украинском снайпере, который переоделся в мирного жителя в надежде эвакуироваться из Артемовска

Украинский снайпер из националистического батальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) переоделся в мирного жителя во время эвакуации гражданского населения из западный районов Артемовска и попытался покинуть город.

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