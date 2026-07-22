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Царьград

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Оверчук: ЗСТ между ЕАЭС и Монголией заключат менее чем через 3 года

Оверчук: ЗСТ между ЕАЭС и Монголией заключат менее чем через 3 года

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук сообщил о планах заключить постоянное соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Монголией менее чем через три года.

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