kino-teatr.ru
ГлавнаяНовостиКиноСериалыТеатрГлавная темаИнтервьюКонкурсы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

kino-teatr.ru

21 831 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Федорова
    Хороший актер!!!«Я не унижаться с...
  • Маша Глага
    Замечательный фильм. Смотрели с сыном 12 _ти лет. Впечатление оставил у ребёнка положительное. Все эти приставки авто...«Батя»: Окей, бумер
  • Сергей Oблезов
    Этим фильмом вы уже не сможете поднять авторитет Родниной, своими делами и действиями она скомпромитировала себя в гл...«Роднина»: Коньки...

«Триггер. Фильм»: Просто плохо

«Триггер. Фильм»: Просто плохо

Полнометражный «Триггер. Фильм» – продолжение популярного сериала, в котором на протяжении двух сезонов психолог Артем Стрелецкий в исполнении Максима Матвеева провокационными методами пытался вылечить других, но так и не смог разобраться с собой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх