«Триггер. Фильм»: Просто плохо

Полнометражный «Триггер. Фильм» – продолжение популярного сериала, в котором на протяжении двух сезонов психолог Артем Стрелецкий в исполнении Максима Матвеева провокационными методами пытался вылечить других, но так и не смог разобраться с собой.
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