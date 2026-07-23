Пока Сырский рассказывал, что передал новому главкому ВСУ Драпатому украинскую армию «в наступлении», российские войска продолжают продвигаться вперед практически на всех направлениях, за исключением Херсонского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии