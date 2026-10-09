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В Симферополе планируют расширить музей святителя Луки Крымского

В Симферополе планируют расширить музей святителя Луки Крымского

Проект по созданию духовно-культурного центра имени святителя Луки предусматривает не только реконструкцию территории Свято-Троицкого монастыря, но и расширение музея святителя и создание полноценной инфраструктуры для паломников, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

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