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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рэшфорд должен дарить Эмери подарки на каждое Рождество и благодарить за спасение карьеры». Киоун о вингере «Виллы»

Зимой бирмингемцы арендовали вингера у «МЮ» до конца сезона с опцией выкупа за 40 млн фунтов. В 11 матчах за «Виллу» во всех турнирах на его счету 3 гола и 4 ассиста.

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