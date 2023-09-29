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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Астана (ATP). Второй круг. Качмазов сыграет с Маннарино, Шевченко встретится с Медьедовичем

Сетка турнира здесь. Astana Open Астана, Казахстан 27 сентября – 3 октября 2023 ATP 250 Призовой фонд – 1 017 850 долларов Открытые корты, хард Второй круг Иржи Лехечка (Чехия)  Егор Герасимов (Беларусь) Дата проведения 29 сентября, 10.

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