Любая ретроспектива российско-украинского конфликта начинается с небольшого интереса к тому, как Москва определяет конфликт.
СКОТТ РИТТЕР: О том, чтобы говорить просто «Путин»
Комментарии
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Лидия
И чего привязываются к нашему Президенту, лучше бы обратили внимание на своего Зомби-президента, работающего на батарейках.
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8 час.
Ирина Черных
Вот то ни и стараются отвлекать внимание от своего Зомби-президента да ещё и сатаниста.
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5 час.
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