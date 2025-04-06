Новые контакты России и США ожидаются уже на следующей неделе – глава РФПИ Дмитриев

Очередные российско-американские контакты могут состояться уже на следующей неделе. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу по итогам своей поездки в Вашингтон.