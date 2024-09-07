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Картлар пансионатынындагы коточкыч хәлләр: оештыручыларны 20 кеше үлемендә гаеплиләр

Картлар пансионатынындагы коточкыч хәлләр: оештыручыларны 20 кеше үлемендә гаеплиләр

Казан янындагы Щербаково бистәсендә коточкыч хәлләр ачыкланды. «Өлкәннәр өчен пансионат» дип аталган урында - ике катлы йортта сәламәтлеге начар, мөмкинлекләре чикле өлкән яшьтәге кешеләр коточкыч начар шартларда тотылган.

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