Картлар пансионатынындагы коточкыч хәлләр: оештыручыларны 20 кеше үлемендә гаеплиләр

Казан янындагы Щербаково бистәсендә коточкыч хәлләр ачыкланды. «Өлкәннәр өчен пансионат» дип аталган урында - ике катлы йортта сәламәтлеге начар, мөмкинлекләре чикле өлкән яшьтәге кешеләр коточкыч начар шартларда тотылган.
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