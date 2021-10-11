smi.today

1 643 подписчика

Около двадцати отравившихся алкоголем в Оренбуржье находятся в больницах

Около двадцати отравившихся алкоголем в Оренбуржье находятся в больницах

Около двух десятков человек, отравившихся суррогатным алкоголем, остаются в больницах Оренбургской области, сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на главу Минздрава региона Татьяну Савинову.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх