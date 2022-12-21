Об особенностях жизни в Израиле

Жить в Израиле мечтают многие, и у каждого свои причины. Одни любят климат, другие стремятся к высокому уровню жизни, многие любят лучшую медицину или возможность получения паспорта, который может открыть окно практически в любую страну мира.
Жить в Израиле мечтают многие, и у каждого свои причины. Одни любят климат, другие стремятся к высокому уровню жизни, многие любят лучшую медицину или возможность получения паспорта, который может открыть окно практически в любую страну мира.
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