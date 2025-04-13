Страна и люди
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Страна и люди

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Журова раскритиковала Гашека за русофобские слова о корнях Гретцки

Журова раскритиковала Гашека за русофобские слова о корнях Гретцки

Депутат Госдумы Светлана Журова осудила олимпийского чемпиона Доминика Гашека за его слова о русских корнях канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, отметив, что чешский хоккеист поддерживает русофобские настроения.

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