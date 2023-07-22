Мишустин подписал: вводится новый порядок получения пенсий

Вводится новый порядок получения пенсий: Как будут делать начисления и сколько составит размер выплат? Назначение доплат к страховой пенсии за длительный стаж работы в районах Крайнего Севера будет проходить в беззаявительном порядке с 2024 года.
Вводится новый порядок получения пенсий: Как будут делать начисления и сколько составит размер выплат? Назначение доплат к страховой пенсии за длительный стаж работы в районах Крайнего Севера будет проходить в беззаявительном порядке с 2024 года.
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