Президент Владимир Путин предложил мэру Владивостока Константину Шестакову занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Отец и двое сынов...
- Самокатам закручи...
- M Зарплата не сошла...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым