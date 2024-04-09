"Зеленскому выписывают "волчий билет": Стрельба по АЭС и "Крокусу" как приговор - эксперт

Министерство иностранных дел России дало оценку украинским ударам по Запорожской АЭС. Остаётся надеяться, что спецслужбы не ударят в грязь лицом, а делом подтвердят слова наших дипломатов, отметил эксперт Царьграда.
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