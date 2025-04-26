Приближаются майские праздники: с шашлыками стоит быть аккуратнее

Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина отмечает, что на фоне повышенных физических нагрузок, изменений в диете, обезвоживания могут обостриться ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на RT.