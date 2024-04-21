Игорь Бабушкин: новые нацпроекты значительно улучшат жизнь астраханцев

Глава региона анонсировал старт работа кабинета министров области над новыми нацпроектами. Напомним, во время обращения к Федеральному Собранию президент России озвучил о реализации 5 новых национальных проектов.
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