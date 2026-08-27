Иранский спикер: вместо 750 военных баз США лучше помогли бы своему народу Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в ходе встречи с высокопост.
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Иранский спикер: вместо 750 военных баз США лучше помогли бы своему народу Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в ходе встречи с высокопост.
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