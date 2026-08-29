Где в России платят за долгий брак: суммы и условия в 2026 году

Задумывались ли вы когда-нибудь, что совместно прожитые десятилетия могут иметь не только моральную, но и вполне осязаемую материальную ценность? В последнее время всё чаще обсуждается идея о том, что государство должно поддерживать семьи, сумевшие сохранить союз на протяжении полувека и дольше.