Проверка на грамотность: как должны звучать слова во множественном числе

Согласитесь, что мы должны знать в идеале язык, на котором говорим? Но бывало ли такое, что вас вводило в ступор какое-то слово? Например, знаете ли вы, как будет слово "дно" во множественном числе? А "тон" и "тренер"? Предлагаем вам пройти тест на грамотность из 15 заданий, благодаря которому вы узнаете, как должны звучать слова во множественном числе.
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