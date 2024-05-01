Александр Беглов поздравил петербуржцев с 1 Мая

Он пожелал горожанам здоровья, благополучия, новых трудовых свершений Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил петербуржцев с праздником весны и труда, который отмечается в нашей стране 1 мая.
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