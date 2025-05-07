Греция представила модифицированный бронетранспортёр Leonidas 1

БТР Leonidas 1На оборонной выставке DEFEA 2025 в Афинах греческая компания EODH представила модифицированный бронетранспортёр Leonidas 1, получивший на оснащение дистанционно управляемый боевой модуль HWS Tyr 25/30.
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