Народные Новости

695 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонтий Букштейн
    Злоба никогда не была продуктивной. США все еще хотят править миром. Причем, им очень нужна Украина, которая от них в...Sohu: США взбесил...
  • vzimin
    Ох, ну и дура же она.Актриса Чулпан Ха...
  • Елена Князева
    Перед янки выслуживается. Грин-карту языком зарабатывает. Ещё и грязный зад пиндосов вылизать придётся.Актриса Чулпан Ха...

Аналитик Кемалоглу: Россия и ЕС дорого заплатят за разрыв экономических связей

Аналитик Кемалоглу: Россия и ЕС дорого заплатят за разрыв экономических связей

Разрыв экономических отношений между Россией и Евросоюзом, активно начавшийся на фоне обострения украинского кризиса, будет иметь высокую цену для обеих сторон, приводит мнение обозревателя турецкого информагентства Anadolu Ильяса Кемалоглу «Лента.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх