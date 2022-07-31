Аналитик Кемалоглу: Россия и ЕС дорого заплатят за разрыв экономических связей

Разрыв экономических отношений между Россией и Евросоюзом, активно начавшийся на фоне обострения украинского кризиса, будет иметь высокую цену для обеих сторон, приводит мнение обозревателя турецкого информагентства Anadolu Ильяса Кемалоглу «Лента.