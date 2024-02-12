VK купила 70% магазина приложений для устройств на Android

ООО «Компания ВК» заключило сделку о покупке 70% в ООО «Много приложений». Ранее эта компания принадлежала разработчику цифровых сервисов red_mad_robot (ООО «Рэдмэдробот»), пишет «Ъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
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