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Калужские новости

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В Калужской области пьяная девушка за рулём авто устроила массовое ДТП

В Калужской области пьяная девушка за рулём авто устроила массовое ДТП

Ранним утром 10 октября в Обнинске произошло массовое ДТП - девушка за рулём «КИА» протаранила автомобили во дворе дома на улице ПобедыРанним утром 10 октября в Обнинске произошло массовое ДТП - девушка за рулём "КИА" протаранила автомобили во дворе дома на улице Победы.

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