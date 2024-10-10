В Калужской области пьяная девушка за рулём авто устроила массовое ДТП

Ранним утром 10 октября в Обнинске произошло массовое ДТП - девушка за рулём «КИА» протаранила автомобили во дворе дома на улице ПобедыРанним утром 10 октября в Обнинске произошло массовое ДТП - девушка за рулём "КИА" протаранила автомобили во дворе дома на улице Победы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)