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Кроос о выходе «Реала» в финал ЛЧ: «Мы заслужили. Сегодня мы однозначно играли лучше «Баварии» 

«Мадрид» обыграл «Баварию» (2:1) в ответном матче 1/2 финала (первая игра – 2:2). «Путь к финалу выдался тернистым.

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