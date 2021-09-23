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Александр Роджерс: Психологический портрет массового убийцы

Александр Роджерс: Психологический портрет массового убийцы

  Я всегда выступаю за то, чтобы называть вещи своими именами. Не нужно называть дефективного с ружьём из Перми «стрелком».

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Сергей Ковалев
вопрос в корне - что делать, чтобы подобное не повторялось?
Аурелия Запсенко
Ну,для начала,дать больше прав учителям,ведь сегодня они не смеют даже косо взглянуть в сторону отморозка: тут же ЕСПЧ, права детей и т.д.Родители не детей наказывают за плохую учёбу и недостойное поведение,а на учителей в суд подают: "у чада стресс из-за училки"
Galina Bobryasheva
Откуда вообще берутся эти чудовища?
Борис Осипов
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Алексей Плескач
Здесь, особенно под статьями Роджерса, появляются десятки таких вот "неспособов", которые предпочитают наняться на ботофермы Врага. Ещё - книги от автора "Метро 2033" и ему подобных. И т.д. Их - по всей стране ищут. Ибо подобные - объединяются в НЕлюдьские организации и объединения. А потом - делают очень много зла - уже массово. Часто - по заказу.
Владимир Балаев
Убил невинных людей, ни за что, по собственному идиотскому произволу... Так почему ему не ампутировали голову, а только прострелянную ногу, ведь голова у него ещё более "прострелянная"....
Сергей Микульский
Надо снова восстанавливать расстрел в стране. Мы не Евросоюз тем более, что постоянно нас санкциями долбят. В СССР были убийцы, но таких не было никогда.

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