Александр Роджерс: Психологический портрет массового убийцы

События в миреПолитикаАлександр Роджерс: Психологический портрет массового убийцы Я всегда выступаю за то, чтобы называть вещи своими именами. Не нужно называть дефективного с ружьём из Перми «стрелком».Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСКСергей Ковалеввопрос в корне - что делать, чтобы подобное не повторялось?Аурелия ЗапсенкоНу,для начала,дать больше прав учителям,ведь сегодня они не смеют даже косо взглянуть в сторону отморозка: тут же ЕСПЧ, права детей и т.д.Родители не детей наказывают за плохую учёбу и недостойное поведение,а на учителей в суд подают: "у чада стресс из-за училки"Galina BobryashevaОткуда вообще берутся эти чудовища?БОБорис ОсиповПоказать?Алексей ПлескачЗдесь, особенно под статьями Роджерса, появляются десятки таких вот "неспособов", которые предпочитают наняться на ботофермы Врага. Ещё - книги от автора "Метро 2033" и ему подобных. И т.д. Их - по всей стране ищут. Ибо подобные - объединяются в НЕлюдьские организации и объединения. А потом - делают очень много зла - уже массово. Часто - по заказу.Владимир БалаевУбил невинных людей, ни за что, по собственному идиотскому произволу... Так почему ему не ампутировали голову, а только прострелянную ногу, ведь голова у него ещё более "прострелянная"....Сергей МикульскийНадо снова восстанавливать расстрел в стране. Мы не Евросоюз тем более, что постоянно нас санкциями долбят. В СССР были убийцы, но таких не было никогда.Комментировать
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