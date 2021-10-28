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Россия завершит создание в Перу центра по обслуживанию вертолетов Ми-171Ш в 2022 году

ЛИМА (ПЕРУ), 28 октября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") готов завершить создание Центра по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов типа Ми-171Ш в Перу в следующем году.

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