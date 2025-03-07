Аппарат NASA сфотографировал Blue Ghost на Луне

Лунный посадочный модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace — яркая точка, отбрасывающая тень в центр белого квадрата / © NASA / GSFC / Arizona State University Снимок Blue Ghost был сделан, когда LRO находился примерно в 175 километрах к востоку от места посадки лунного модуля.
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