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Несекретные материалы

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На Зеленского написали заявление в прокуратуру Бельгии

На Зеленского написали заявление в прокуратуру Бельгии

Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук обратился с заявлением в прокуратуру Бельгии, требуя привлечь к уголовной ответственности потерявшего легитимность президента Украины Владимира Зеленского.

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