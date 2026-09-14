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Нижегородская правда

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Белорусские книги о Великой Отечественной войне передали Нижегородской областной библиотеке

Белорусские книги о Великой Отечественной войне передали Нижегородской областной библиотеке

14 сентября в Нижегородском кремле прошла встреча первого заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева и первого заместителя главы Администрации Президента Республики Беларусь Владимира Перцова.

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