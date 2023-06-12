Сторонники евроинтеграции одержали победу на выборах в Черногории

Агентство Interfax со ссылкой на Associated Press (AP) передает о победе движения «Европа сейчас!». По предварительны данным, на состоявшихся выборах в парламент Черногории победу одержало движение «Европа сейчас!», главной предвыборной целью которого было озвучено вступление в Европейский союз.