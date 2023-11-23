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Семейство из городка «Чик-Чирикино» поселится на канале «МУЛЬТ»

Семейство из городка «Чик-Чирикино» поселится на канале «МУЛЬТ»

Птицы — тоже люди. Увлекательный семейный ситком «Чик-Чирикино» о весёлых приключениях многодетного воробьиного семейства, созданный анимационной студией «Паровоз», покажут 24 ноября в онлайн-кинотеатре «МУЛЬТ», а 2 декабря — в эфире телеканала «МУЛЬТ».

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