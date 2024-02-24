Пушилин: Путин решением начать СВО не позволил стереть с лица земли Донбасс

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин своим решением начать специальную военную операцию 24 февраля 2022 года не позволил уничтожить Донбасс.
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