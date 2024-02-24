Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 246 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фил
    Давно пора эту хитрожопую гнать со сцены. Пусть уматывает, в горяче любимую ею, Европу.Февральские конце...
  • Егор П
    подъеб Трампа засчитан))Трамп согласился ...
  • Георгий Михалев
    Кругом наши люди."Страна.ua": заде...

Пушилин: Путин решением начать СВО не позволил стереть с лица земли Донбасс

Пушилин: Путин решением начать СВО не позволил стереть с лица земли Донбасс

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин своим решением начать специальную военную операцию 24 февраля 2022 года не позволил уничтожить Донбасс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору