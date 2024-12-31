Герой России, генерал-майор Сергей Липовой поздравил бойцов отряда «Невский» с наступающим Новым годом

Герой Российской Федерации, генерал-майор, председатель президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России» Сергей Липовой поздравляет бойцов и командование бригады «Отряд “Невский”» с наступающим Новым Годом.
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