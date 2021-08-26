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Как России вернуть Украину, и что потом с ней делать

Как России вернуть Украину, и что потом с ней делать

Накануне Украина отпраздновала 30-летие своей независимости. Увы, несмотря на весь натужный пафос, очевидно, что за три десятилетия некогда самая богатая и процветающая советская республика превратилась в «больного человека Европы» и «анти-Россию».

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