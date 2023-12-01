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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Антон Смольский: «Латыпов каждый раз выкладывается на 120%, хочется научиться этому у него»

Сейчас белорус Смольский занимает промежуточное третье место в спринте на Кубке России в Ханты-Мансийске (после финиша 86 участников из 107).

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