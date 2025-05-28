Какое мороженое медленнее всего тает в жару

Наконец-то ученые провели по-настоящему полезный эксперимент и дали ответ на важнейший вопрос. фото: ChatGPTКакое мороженое тает в жару медленнее всего: ответ ученыхКогда на улице +30, так и хочется взять мороженное, чтобы охладиться.
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