Какое мороженое медленнее всего тает в жару

Наконец-то ученые провели по-настоящему полезный эксперимент и дали ответ на важнейший вопрос. фото: ChatGPTКакое мороженое тает в жару медленнее всего: ответ ученыхКогда на улице +30, так и хочется взять мороженное, чтобы охладиться.