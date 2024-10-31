Не просто наемник США, а целый киборг-терминатор. Но в этот раз без "айл би бек"

Н

Нина

Этому хваленому легендарному наемнику помог Михаил Архангел, во время устранив, чтоб еще грехов не добавил, творя непотребства на чужой земле. Может и в гиене огненной подальше от сковородки поместится. Всех ждет погибель, кто покусился на Святую Русь!!!