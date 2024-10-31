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Не просто наемник США, а целый киборг-терминатор. Но в этот раз без "айл би бек"

Не просто наемник США, а целый киборг-терминатор. Но в этот раз без "айл би бек"

"В этом даже никто не сомневался — отпускники и ветераны НАТО". - пишет тг-канал "Русский Демиург". Джон Навроцки, который пытался прорваться недавно в Брянскую область в составе ДРГ-наемников ВСУ, оказывается, до этого 20 лет служил морским пехотинцем, прошел несколько горячих точек.

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Комментарии
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Н
Нина
Этому хваленому легендарному наемнику помог Михаил Архангел, во время устранив, чтоб еще грехов не добавил, творя непотребства на чужой земле. Может и в гиене огненной подальше от сковородки поместится. Всех ждет погибель, кто покусился на Святую Русь!!!
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1 час.
юп
юрий протасов
Давайте, напишите, кто с чата как помогает нашим бойцам кроме пустозвонного бравурного трепа. Может даже знаете сколько там наших погибло? Ну нету радости , нету.
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1 час.
ПП
Петр Петрович Канаев
Ну и ладно, хрен с ним.
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1 час.

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