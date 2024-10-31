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Средства, которые помогут справиться с излишком слизи в организме

Средства, которые помогут справиться с излишком слизи в организме

Организм производит от 1 до 1,5 литров слизи ежедневно. Хотя нельзя диагностировать заболевание исключительно по цвету слизи, он может помочь определить, можно ли вылечить заболевание, с которым вы имеете дело, в домашних условиях или потребуется помощь доктора.

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