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Пронедра

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Как Россия планирует осваивать ресурсы океанского дна

Как Россия планирует осваивать ресурсы океанского дна

Российские учёные рассматривают сценарий, при котором добыча ресурсов на больших глубинах будет происходить не по привычной схеме «добыли — подняли на поверхность», а непосредственно на океанском дне.

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