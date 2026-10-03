Как Россия планирует осваивать ресурсы океанского дна

Российские учёные рассматривают сценарий, при котором добыча ресурсов на больших глубинах будет происходить не по привычной схеме «добыли — подняли на поверхность», а непосредственно на океанском дне.
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