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Страны G7 намерены установить предельные цены на нефть из России

Страны G7 намерены установить предельные цены на нефть из России

Страны Большой семерки ведут обсуждения о возможном установлении предельных цен на нефть из России. Незадолго до этого американские власти говорили о том, что работают с союзниками над введением ценовых лимитов на закупки российского топлива.

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