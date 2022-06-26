Страны G7 намерены установить предельные цены на нефть из России

Страны Большой семерки ведут обсуждения о возможном установлении предельных цен на нефть из России. Незадолго до этого американские власти говорили о том, что работают с союзниками над введением ценовых лимитов на закупки российского топлива.
Страны Большой семерки ведут обсуждения о возможном установлении предельных цен на нефть из России. Незадолго до этого американские власти говорили о том, что работают с союзниками над введением ценовых лимитов на закупки российского топлива.
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