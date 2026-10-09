Как Россия исчезнет со страниц Истории на самом деле

Наконец мы нашли пути оптимизации образования в России. Выдающиеся педагоги якобы обнаружили пугающую закономерность: дети слишком много знают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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Кругом одни вредители.
Вот чего я понять не могу - ПОЧЕМУ развалили самую лучшую в мире советскую образовательную систему? В целом, конечно жаль, что СССР развалился, но просто так государства не разваливаются! Значит - что-то было - НО(!) НЕ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ !!! Про неё даже в самые антисоветские перестроечные и "святые 90-е" года плохо, помнится, не говорили. Наоборот - тогда лучшей системой образования была признана ФИНСКАЯ (тогда финны ещё не стали такими ... отмороженными) ИМЕННО ПОТОМУ, ЧТО БАЗИРОВАЛАСЬ НА СОВЕТСКОЙ !!!
А сейчас детей вообще детей ПРОСТО КАЛЕЧАТ - отупляют уж во всяком случае! По-моему - основное внимание надо уделять не количеству вбиваемой им в головы информации, наверняка ненужной в будущем, а РАЗВИТИЮ, тренировке, что ли, УМЕНИЯ РАССУЖДАТЬ - тогда нужную им информацию они СМОГУТ И САМИ НАЙТИ !!!
Как нам в университете говорили (насчёт школьников то же самое): "Студент - не кувшин, который надо наполнить, а факел, который нужно зажечь"!
А ведь по сути своей зачем детей в школе обучают иностранному языку, если после школы они двух слов не могут связать на немецком или на английском.. Может такие предметы проще вести как уроки дополнительного образования? Нет, математика, русский, физика это просто необходимо для общего развития человека, чтобы у него мозги не отрофировались. Но ведь действительно, разве система образования не требует реформ? Стоит кому-то что-то реальное предложить, как на него всех собак спускают. А нет, что бы самим что-то дельное предложить, понять наконец что делать с этим ЕГЭ, где люди порой в спорт лото играют....
Еще одно доказательство высказывания покойного русофоба Бжезинского. А ваши ли эти чиновники граждане, если их семьи и деньги находятся у нас?
Видимо чубайс из-за бугра всё ещё рулит в России по некоторым направлениям.
Поток сознания.